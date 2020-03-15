موسى: ما الذي يمنع توزيع المساجين على مبان حكومية شاغرة؟

سأل رئيس لجنة حقوق الانسان النائب مشال موسى، عما يمنع توزيع المساجين على مبان حكومية غير المستعملة أو مدارس متوقفة منذ زمن بعيد "وقبل استفحال الأزمة المستجدة؟".
وفي بيان له، أشار إلى أننا "طالبنا منذ أعوام طويلة الحكومات المتعاقبة بايجاد حلول للاكتظاظ في السجون، تكون بداية لتنظيم أوضاعها، فالمساجين بشر يقضون مدة عقوبتهم ثم يعودون إلى حياتهم العام، أما اليوم ونحن أمام آفة كورونا، لا بد من أن تشمل التدابير الاحترازية المساجين، بالغين وأحداثا خصوصا، فما الذي يمنع، مع التدابير الواجب اتخاذها ونتيجة الظرف الاستثنائي وبشكل موقت، الاستعانة ببعض المباني الحكومية غير المستعملة أو بعض المدارس المتوقفة منذ زمن بعيد، وقبل استفحال الأزمة المستجدة؟".
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