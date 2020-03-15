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قائمقام جبيل طلبت تجهيز مراكز للحجر الصحي

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طلبت قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري من جميع رؤساء البلديات في القضاء، والمخاتير الذين لا يوجد في نطاق بلداتهم بلديات، إبلاغها كل حسب نطاقه عن الأماكن التي يمكن تجهيزها لتكون مقرا للحجر المنزلي للمواطنين، تحسبا لإزدياد عدد المصابين ب​فيروس كورونا​.

وقد أجرت الخوري اتصالات للغاية نفسها بكل من راعي أبرشية جبيل المارونية ​المطران ميشال عون​ والمدبر العام في ​الرهبانية اللبنانية المارونية​ الآباتي هادي محفوظ.

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