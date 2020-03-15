بلدية بيروت: فوج حرس بيروت أخلى الكورنيش البحري

أعلنت ​بلدية بيروت​ أنه بناءً على توجيهات وزير الداخلية والبلديات ​محمد فهمي​، وإثر توجه العديد من المواطنين بشكل كثيف للاستجمام على الكورنيش البحري، ما أدى الى حالة تجمع تشكل خطراً على الصحة العامة، طلب محافظ بيروت ​القاضي زياد شبيب​ من ​فوج حرس بيروت​ الاخلاء الفوري للكورنيش البحري وجميع أماكن تجمع المواطنين، على ان تبقى الدوريات مستمرة على مدار الساعة في مدينة بيروت.

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