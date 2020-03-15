بيان أميركي فرنسي ألماني بريطاني: نطالب نظام الأسد بوقف القتل الوحشي

طلبت ​اميركا​ و​فرنسا​ والمانيا و​بريطانيا​، في بيان، نظام الرئيس السوري بشار الأسد بـ"وقف القتل الوحشي وتنفيذ قرار ​مجلس الأمن​ 2254". إضغط للمزيد

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