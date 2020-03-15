"شينخوا" الصينية: الساسة الأميركيون يستخدمون فيروس كورونا كسلاح لتشويه الصين

أشارت وكالة "شينخوا" ​الصين​ية إلى أن "بعض الساسة الأميركيين يستخدمون ​فيروس كورونا​ كسلاح لتشويه الصين، في الوقت الذي تصاعدت فيه حرب كلامية بين البلدين بشأن طريقة تصدي بكين للتفشي".

واتهمت الوكالة، في مقال، مستشار ​الأمن القومي الأميركي​ ​روبرت أوبراين​ ووزير الخارجية ​مايك بومبيو​، "بنشر فيروس سياسي واستخدامه للتقليل من شأن الصين".

كما شددت على أن "الإجراءات التي قامت بها بكين، بما في ذلك فرض حجر صحي صارم على ملايين الأشخاص، منح للعالم وقتا ثمينا للاستعداد للتفشي، وهو ما يقر به ​المجتمع الدولي​"، مؤكدةً أن "جهود ​الولايات المتحدة​ في التعامل مع حالات الإصابة بالفيروس لديها تعرضت لانتقادات واسعة".

واعتبرت "شينخوا" أن "واشنطن تكيل بمكيالين فيما يتعلق بتقييم إجراءات العزل في مدينة ووهان، مقارنة بنظرتها للعزل الذي فرضته إيطاليا في الآونة الأخيرة". وهاجمت "الساسة الأميركيون الذي يطلقون على الفيروس اسم فيروس ووهان أو الفيروس الصيني".