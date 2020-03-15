حاكم ولاية نيويورك يطلب من ترامب تعبئة الجيش للمساعدة في مكافحة كورونا

أعلن حاكم ولاية ​نيويورك​ الأميركية ​أندرو كومو​، عن توجيه رسالة للرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ طلب فيها تعبئة ​الجيش​ للمساعدة في مواجهة ​فيروس كورونا​ المتفشي في البلاد. إضغط للمزيد

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