حاكم ولاية نيويورك يطلب من ترامب تعبئة الجيش للمساعدة في مكافحة كورونا

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأميركية أندرو كومو، عن توجيه رسالة للرئيس الاميركي دونالد ترامب طلب فيها تعبئة الجيش للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا المتفشي في البلاد.
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