أفادت قناة "الجزيرة" عن ان "أغلبية من 61 نائباً ب​الكنيست​ توصي بتكليف زعيم تحالف أزرق أبيض بني غانتس ب​تشكيل الحكومة​ الاسرائيلية ​الجديدة​". إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجزيرة: أغلبية من 61 نائباً بالكنيست توصي بتكليف بني غانتس بتشكيل الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.