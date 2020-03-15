الرئيس الإسرائيلي يقرر تكليف بيني غانتس بتشكيل الحكومة المقبلة

أفادت معلومات صحافية بأن الرئيس الإسرائيلي ​رؤوفين ريفلين​ قرر تكليف رئيس حزب "أزرق أبيض" ​بيني غانتس​ بتشكيل الحكومة المقبلة. وكان ريفلين قد استدعى كلا من رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو ومنافسه الرئيسي بيني غانتس لإجراء "محادثات عاجلة"، لبحث تشكيل الحكومة المقبلة، بعد دعوات لتشكيل ائتلاف وحدة للتصدي ل​فيروس كورونا​ المستجد.

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