محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:
تواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع السفير شريف كامل سفير مصر بالأردن، لمتابعة قضية المصريين العالقين بمطار الأردن.
وقالت الهجرة في بيان لها الأحد، إن سفير مصر بالأدرن أكد أنه جاري إيجاد صيغة للحل تضمن إجراءات الحجر التي حددتها السلطات بالأردن، وتيسير دخول المواطنين المصريين.
وأكدت الوزيرة أن السفير المصري، زار المواطنين، كما تواصل مع الجهات المعنية، مشيرة إلى أن هناك إجراءات تتم حاليًا لإنهاء الموقف، مبديًا تقديره لتفهم المواطنين الإجراءات التي أعلنتها الحكومات في إطار مواجهة فيروس "كورونا المستجد".
وأشارت الوزيرة إلى متابعة أزمة المواطنين في المطار مع كافة الجهات المعنية حتى حل الموقف قريبًا.
واتخذ عدد كبير من الدول عدة إجراءات احترازية لتقييد حركة المواطنين الراغبين في التنقل من وإلى تلك الدول، في إطار مواجهة الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر أول إجراء من وزارة الهجرة بشأن المصريين العالقين في مطار الأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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