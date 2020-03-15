إغلاق 15 مركزًا للدروس الخصوصية في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:
أغلقت محافظة بني سويف، اليوم الأحد، 15 مركزًا للدروس الخصوصية في مدينة بني سويف، وذلك ضمن أعمال حملة منع التجمعات، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأعلن المحافظ الدكتور محمد هاني أن أعمال الحملة متواصلة على مستوى مراكز المحافظة، حتى الانتهاء من إغلاق المراكز البالغ عددها تقريبًا 250.
وأضاف المحافظ أنه تم التشديد على مسؤولي التربية والتعليم، ورؤساء الوحدات المحلية، بمتابعة تعليق العمل في الحضانات لمدة أسبوعين، كإجراء احترازي ضمن الإجراءات التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا على أنه يتابع مستجدات هذا الملف على مدار الساعة.
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