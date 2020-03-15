بالصور- "التعليم" تبدأ تطهير المنشآت والمدارس لمواجهة "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي: وجّه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، مديري المديريات التعليمية بالمحافظات المختلفة، ببدء حملة تطهير وتعقيم المنشآت التعليمية بالتعاون مع وزارة الصحة، خلال فترة تعليق الدراسة من أجل الحد من انتشار فيروس "كورونا". جاء ذلك ضمن خطة الوزارة لاتخاذ إجراءات وقائية واحترازية لحماية أبنائنا الطلاب. وطالب الوزير بشكل عاجل من المديريات التعليمية بضرورة الانتهاء من أعمال التعقيم خلال فترة تعليق الدراسة.

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