محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير طريق شركات البترول

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

تفقد محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، اليوم الأحد، موقع طريق شركات البترول بمسطرد، الجاري تطويره بداية من نزلة الطريق الدائري في مدينة الخصوص، مرورًا بمنطقة مسطرد، تمهيدًا لافتتاح شركة القاهرة للتكرير له بعد تطويره.

وأكد المحافظ أن قيمة تطوير المنطقة تبلغ 90 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن التطوير يبدأ من كوبري مسطرد حتى مدخل مدينة الخصوص، إلى الطريق المار أمام شركات البترول، بالإضافة إلى استغلال بعض المساحات لإقامة كورنيش على ترعة الإسماعيلية بحي شرق شبرا الخيمة، بشكل لائق، فضلاً عن خلق طرق بديلة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

وأوضح المحافظ أنه ستتم إزالة العشوائيات على الطريق، ما يوفر الأمن، من خلال تواجد قوات من الشرطة، مشيرًا إلى أن شركات البترول تعهدت بتولي هذا المشروع كاملاً.

Advertisements

وأضاف المحافظ أنه سيتم إنشاء طريق بديل يتخلل شركات البترول، وإنشاء حرم آمن حول المنطقة الجغرافية لمجمع الشركات، بالإضافة إلى توسعة طريق شارع وكورنيش ترعة الإسماعلية، من البر الشرقي ليصبح 3 حارات في كل اتجاه، بعرض 10 متر بطول 2 كم.

وكلف المحافظ المهندسين بالموقع بتكثيف الأعمال وزيادة عدد المعدات، والعمل بنظام النوبتجيات حتى يتم الانتهاء من تطوير الطريق في أقرب وقت وفي المواعيد المحددة.

كما كلف المحافظ، رؤساء حي شرق شبرا الخيمة والخصوص، بالمتابعة اليومية ودفع الأعمال والتنسيق لتذليل أي عقبات تعترض الشركة المنفذة.