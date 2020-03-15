محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - محمد الملاح:
تمكن أهالي قرية دناصور بمركز الشهداء في محافظة المنوفية، من إنقاذ 12 شخصًا كانوا يستقلون مركب، يتم استخدامه كمعدية بين قريتي دناصور التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية إلى محافظة البحيرة، في الجهة المقابلة، وعلى متنه 13 راكبًا جرى إنقاذ 12 منهم، بينما فقدت ربة منزل، لا يزال البحث عنها جاريًا.
أكد شهود عيان أن المركب غرق قبل الوصول إلى الجانب الآخر، المؤدي إلى محافظة البحيرة، وتمكن الأهالي من إنقاذ 11 شخصًا على متن المركب، فيما فٌقدت ربة منزل تدعى "ص ، إ ، ع" 37 عامًا، جاري البحث عن جثمانها.
كانت هذه تفاصيل خبر إنقاذ 12 شخصًا في غرق مركب يستخدم كمعدية بالمنوفية.. والبحث عن جثة مفقودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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