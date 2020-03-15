فيديو - بـ"سكوتر ولنشات".. "الداخلية" تساعد متضرري الأمطار بالصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزراة الداخلية، فيديو يبرز جهود الوزارة بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، خلال تقديم كافة أوجه المساعدة للمواطنين من خلال قوافل مصحوبة بوحدات إنقاذ من قوات الحماية المدنية وقوات التدخل السريع وسيارات النجدة لإغاثة ومساعدة المضارين والعالقين ببعض المنازل بقريتي الديسمى والعطيات بنطاق مركز الصف وانتشالهم منها، والعمل على تلافي وإصلاح تلك التلفيات بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية.

كما تم توزيع عدد من المساعدات الإنسانية العينية (بطاطين) بالمجان على المضارين من أهالي القريتين.

Advertisements

وقد لاقى ذلك قبولاً واستحساناً من الأهالي، وقدموا الشكر لأجهزة وزارة الداخلية مُشيدين بالجهود المبذولة في التعامل مع تلك المواقف الطارئة.

يأتي ذلك انطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية وفى إطار الحرص على إعلاء قيم حقوق الإنسان والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تضطلع بها أجهزة الوزارة لتقديم كافة أوجه المساعدة للمواطنين، لاسيما في المواقف الطارئة التي تتطلب تدخل الأجهزة الأمنية لتقديم المساعدات اللازمة لمواجهة تلك المواقف والتعامل معها، في ظل موجة الطقس الأخيرة وما نتج عنها ارتفاع منسوب المياه ببعض القرى والأحياء وأدى إلى وقوع تلفيات ببعض المرافق العامة والممتلكات العامة والخاصة.