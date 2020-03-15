أمر وزير الشؤون الإسلامية السعودي عبد اللطيف آل الشيخ اليوم الأحد، بمنع إدخال مياه الشرب بكل أنواعها مؤقتا للمساجد والجوامع، وذلك استكمالا لإجراءات احترازية ضد كورونا المستجد وفقا لموقع روسيا اليوم.
كما أصدر الوزير السعودي قرارًا بقصر استقبال طلبات واستفسارات المراجعين لديوان الوزارة وفروعها عبر وسائل التواصل المعلن عنها في بوابة الوزارة الإلكترونية.
وتضمن القرار، خفض عدد الحضور للموظفين في ديوان الوزارة وفروعها بنسبة 50%على أن يمارس باقي الموظفين أعمالهم عن بعد ولا يسمح بعدم حضور الموظف ليومين متتاليين، فيما تتولى الوكالات والإدارات والأمانات والفروع بالوزارة ترتيب ذلك بين موظفيها بما يضمن استمرارية العمل، كما وجه الوزير بتطبيق ساعات الدوام المرنة بمعدل ساعة حضورا وانصرافا.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب كورونا.. السعودية تمنع إدخال مياه الشرب إلى جميع المساجد والجوامع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.