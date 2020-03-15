تعطيل الدوام الرسمي في بغداد ثلاثة أيام بسبب كورونا

أعلن محافظ بغداد محمد العطا اليوم الأحد، عن تعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة بدءا من الثلاثاء المقبل وحتى يوم الخميس، على أن تستثنى دوائر الصحة والأجهزة الأمنية والخدمية وفقا لموقع روسيا اليوم.

وورد في بيان عن المحافظة، أن "منح العطلة يأتي كإجراء وقائي لمواجهة فيروس كورونا، لذا على المواطنين البقاء في منازلهم وعدم الخروج أو التنقل إلا في حالة الضرورة القصوى،

ونطمئنهم بأن دوائر المحافظة مستنفرة ووضعت على أهبة الاستعدادات لمواجهة الفيروس".

وأضاف، أن "العتبات المقدسة ستتخذ قرارات بشأن الزيارات الدينية، وعلى أصحاب المواكب الحسينية ممارسة دور توعوي لمخاطر الفيروس والوباء".

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من جهته، قال مدير عام صحة بغداد الكرخ چاسب الحچامي، إن "التفاؤل ما زال قائما بكبح انتشار كورونا، والأيام القادمة ستجعل من

الواضح السيطرة على انتشاره أو خروج الأمر عن السيطرة".

وأضاف: "في الكرخ لدينا 10 حالات مشخصة منهم 7 تماثلوا للشفاء ومن تبقوا حالتهم جيدة، والخبر السار أن كل الحالات من الوافدين ولم ينتشر المرض حتى الآن بالعدوى داخليا".

بدوره، قال مدير صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، إنه "في جانب الرصافة هناك 16 إصابة 8 منها تماثلت للشفاء، وما زال المرض غير متوطن، فضلا عن العطلة التي تم منحها لغرض البقاء في البيت، وأدعو المواطنين إلى البقاء في منازلهم بهدف الوقاية".