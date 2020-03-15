أفادت قناة روسيا اليوم ، بأن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد خضع لفحص فيروس كورونا المستجد، فور عودته إلى أرض الوطن اليوم الأحد، وأثبتت الفحوص سلامته .
وتوجه عبد الله الثاني إلى المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات فور عودته إلى البلاد لترؤساجتماع لمجلس السياسات الوطني.
وأفادت وسائل إعلام عربية، بتشخيص الإصابة السابعة بفيروس كورونا في الأردن وأن الإصابة تعود لسيدة عراقية، أخضعت.
وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت صباح اليوم الأحد، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروسكورونا المستجد "COVID-19"، ليصل عدد المصابين في المملكة إلى 7 أشخاص.
وأفاد وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة في مؤتمر صحفي باكتشاف 6 حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا ضرورة الالتزام بكل القرارات التي اتخذتها الحكومة لمكافحة المرض.
وشدد على أن "القانون سيطبق على المخالفين وتعليمات الحكومة ملزمة للجميع... نأمل أن تخف العدوى بعد أسبوعين وسنتخذ القرار المناسب حينها".
كانت هذه تفاصيل خبر عاهل الأردن يخضع لفحوصات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.