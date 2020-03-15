السلطات السعودية تكشف قضايا فساد لضباط جيش وقضاة

كشفت السلطات السعودية، اليوم الأحد، عن قضايا فساد، من ضمن المتهمين فيها ضباط في الجيش، وقضاة، إضافة إلى عشرات الموظفين الحكوميين.

وبحسب بيان صادر عن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة، نشرته وكالة السعودية الرسمية، فإن المتهمين تم التحقيق معهم في ”قضايا فساد مالي وإداري ، وبلغ إجمالي المبالغ التي أقروا بها ( 379 ) مليون ريال، ويتم العمل على إحالتهم إلى المحكمة المختصة“.

وقال البيان: إن من أبرز القضايا التي تم ضبطها: ”استغلال 16 شخصا منهم 8 ضباط أحدهم برتبة لواء، وضباط متقاعدون، للعقود الحكومية

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بوزارة الدفاع للفترة من ( 1426هـ حتى 1436هـ )، وتورطهم بجرائم الرشوة وغسل الأموال“.

وأضاف أن من القضايا البارزة أيضا: ”جرائم فساد مالي وإداري متمثلة باستغلال عقود بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية من قِبل 21 شخصا من بينهم امرأتان و 3 مقيمين“.

وبحسب البيان: ”تورط 9 مسؤولين في جامعة المعرفة الأهلية بمنطقة الرياض، وفي إحدى البلديات، وموظف سابق بوزارة التعليم، بقضايا فساد مالي وإداري ومخالفة الأنظمة والتعليمات نتج عنها أضرار

جسيمة في مبنى الجامعة تسببت في إصابات ووفيات“.

كما شملت القضايا ”استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة من قِبل 14 شخصا منهم 3 ضباط برتبة عقيد، و 4 آخرين من منسوبي قطاعات وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية، إضافة إلى استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة من قِبل 15 شخصا من بينهم لواء وعميد بأحد قطاعات وزارة الداخلية“.

ومن القضايا البارزة كذلك وفق البيان: ”ضبط قاضٍ متلبسا أثناء استلامه مبلغا ماليا ( رشوة ) للإخلال بواجبات الوظيفة العامة، واستغلال قاضٍ آخر نفوذه الوظيفي واستلامه مبالغ مالية ( رشوة )، وكذلك القبض بالجرم المشهود على ضابط برتبة مقدم في أحد قطاعات وزارة الدفاع أثناء استلامه مبلغا ماليا ( رشوة ) مقابل إخلاله بواجبات الوظيفة العامة“.