السعودية: توقيف 8 ضباط في قضايا رشوة وتبييض أموال

أوقفت السلطات السعودية 298 متهما بقضايا فساد ورشوة واستغلال النفوذ، بينهم 8 ضباط أحدهم برتبة لواء، وضباط متقاعدون وفقا لموقع روسيا اليوم .
وأفادت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية بأنالموقوفين ملاحقون "بقضايا فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم الرشوة، والاختلاس وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري.
وقالت الهيئة إن القضايا المذكورة تورط فيها أيضا مسؤولون في جامعة المعرفة الأهلية بمنطقة الرياض.
كما تورط في قضايا الرشوة واستغلال النفوذ 3 ضباط برتبة عقيد و4 من منسوبي قطاعات وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية، فضلا عن لواء وعميد بأحد قطاعات وزارة الداخلية.
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