دعا الرئيس اللبناني ميشال عون المواطنين، اليوم الأحد، إلى العمل من منازلهم وتفادي التواصل عن قرب لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال عون في كلمة بثها التلفزيون في بداية اجتماع لمجلس الوزراء من المتوقع أن يعلن إجراءات للتصدي لتفشي الفيروس، إن الجميع مدعوون لمواصلة عملهم من بيوتهم بالطريقة التي يرون أنها تناسبهم.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية اليوم، إنها سجلت 99 حالة إصابة بالكورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عون يدعو اللبنانيين للعمل من منازلهم بسبب «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.