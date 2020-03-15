ألمانيا تعتزم إغلاق حدودها مع 3 دول بسبب «كورونا»

ذكر موقع فوكس أونلاين وصحيفة بيلد، اليوم الأحد، أن ألمانيا تعتزم إغلاق حدودها مع النمسا وفرنسا وسويسرا اعتباراً من غد الاثنين.

وقالت الصحيفة دون أن تذكر مصدرها إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير الداخلية اتفقا على إغلاق الحدود مع رؤساء وزراء الولايات الألمانية المعنية وإن ذلك سينفذ في الساعة الثامنة (07:00 بتوقيت جرينتش) من صباح الغد.

وأضافت أن تدفق البضائع سيستمر بين ألمانيا وهذه الدول.

وتابعت الصحيفة أن الهدف هو احتواء تفشي فيروس كورونا والحد من نوبات الشراء بدافع الفزع لدى الأجانب والتي أثارت بعض المشكلات المتعلقة بالإمدادات في المناطق الحدودية.

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