إجراءات احترازية في المسجد الأقصى تحسباً من كورونا

أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، اليوم الأحد، عن إجراءات احترازية في المسجد الأقصى في المدينة بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وصرح مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني، في بيان، بأن دائرة الأوقاف الإسلامية قررت إغلاق المصليات المسقوفة داخل المسجد الأقصى كإجراء وقائي لمنع انتشار الفيروس.

وأضاف الكسواني، أن جميع الصلوات ستقام في ساحات المسجد الأقصى وجميع الأبواب ستبقى مفتوحة أمام المصلين.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية أصدرت أمس قراراً بحصر صلاة المواطنين في بيوتهم وعدم التوجه إلى المساجد والكنائس في سائر الأراضي الفلسطينية حتى إشعار آخر، استناداً إلى توصيات وزارة الصحة والأطباء المختصين.

وسجلت الضفة الغربية 38 إصابة بفيروس كورونا المستجد بواقع 37 حالة في بيت لحم وواحدة في طولكرم، فيما لم تسجل أي إصابات بالوباء في شرق القدس أو قطاع غزة.