كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات تعلن تسجيل 12 حالة جديدة من جنسيات مختلفة مصابة بـ كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، مساء اليوم الأحد، تسجيل 12 حالة جديدة من جنسيات مختلفة مصابة بفيروس كورونا تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين القادمين من خارج الدولة.

وتم التعرف على الحالات من خلال فحص المخالطين القادمين من خارج الإمارات لإصابات أعلن عنها مسبقاً وكانوا جميعهم في الحجر الصحي، وبعض الحالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.