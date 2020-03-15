كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات تعلن تسجيل 12 حالة جديدة من جنسيات مختلفة مصابة بـ كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتم التعرف على الحالات من خلال فحص المخالطين القادمين من خارج الإمارات لإصابات أعلن عنها مسبقاً وكانوا جميعهم في الحجر الصحي، وبعض الحالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.
وقالت الوزارة إن الحالات الجديدة تعود لجنسيات مختلفة شملت شخصاً من كل من جنوب أفريقيا، أستراليا، الصين، الفلبين، لبنان، بريطانيا، إيطاليا، إيران، الإمارات وثلاثة أشخاص من الهند.
وأوضحت أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة وجرى رصدها من خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط والمستمر.
وأكدت الوزارة التعاون المستمر مع كافة الجهات المعنية في الإمارات لرصد ومتابعة الفيروس والتعامل معه وفق أعلى المعايير الطبية لحماية المجتمع بعدة إجراءات احترازية منها إجراءات الكشف الحراري والفحوصات في منافذ الدولة.
ذلك بالإضافة إلى عزل المصابين أو من يشتبه به عن أفراد المجتمع في غرف العزل الصحي التي تم تجهيزها وفق أعلى المعايير المعتمدة حسب إجراءات منظمة الصحة العالمية، وتتوفر بها جميع الاشتراطات الصحية والوقائية ويتم فيها اتباع جميع مبادئ التطهير والتعقيم المستمر لمكافحة العدوى.
كما يشرف على منشآت الحجر وغرف الحجر الصحي طاقم طبي مؤهل ومدرب للتعامل مع الأمراض المعدية يعمل على مدار الساعة لمتابعة الحالات وتفادي أي مضاعفات طبية وضمان استقرارها حتى تتماثل للشفاء التام.
ونصحت الوزارة الجمهور باتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية والاطلاع على النشرات التوعوية المتوفرة على موقعها الالكتروني والمواقع الرسمية للجهات الصحية بالدولة.