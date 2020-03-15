بريطانيا: 232 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسجيل وفاة 14 حالة

ويذكر أن سجلت بريطانيا، السبت، 342 إصابة بفيروس كورونا الجديد، فضلاً عن 10 حالات وفاة بسبب الفيروس.

وارتفع بذلك عدد الإصابات بالفيروس في بريطانيا إلى 1140، فيما ازداد عدد الوفيات إلى 21.

وتستعد الحكومة البريطانية لسن قوانين للطوارئ، وتطبيق إجراءات صارمة هذا الأسبوع، لحظر التجمعات العامة، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا وتصعيد لخطة الأزمة، وذلك بعد انتقادات شديدة واجهتها الحكومة البريطانية.