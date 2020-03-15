كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الله بن زايد يقدم تعازيه إلى الشعب الإيراني على ضحايا فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي، الشيخ عبد الله بن زايد، اليوم الأحد، في اتصال هاتفي مع محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، عن تعازيه على ضحايا وباء كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وأكد وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال الاتصال، أن دولة الإمارات تدعم الشعب الإيراني لتخطي هذه المحنة.

وأشار الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى العلاقات التي تجمع بين شعبي البلدين الجارين، مؤكدا أهمية العمل الجماعي المشترك وتضافر الجهود من أجل التغلب على مثل هذه التحديات العالمية.

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وأعلن مسؤول إيراني في قطاع الصحة أن العدد الإجمالي للوفيات من فيروس كورونا المستجد وصل إلى 724 حالة بتسجيل 113 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشار علي رضا وهاب زادة، مستشار وزير الصحة الإيراني، عبر حسابه على تويتر، الأحد، إلى أن 13938 شخصا تقريبا أصيبوا في أنحاء البلاد.

وكتب مستشار وزير الصحة الإيراني: "في الساعات الـ24 الماضية تأكدت إصابة 1209 حالات جديدة، وتوفي 113 شخصا. إجمالي عدد الوفيات بلغ 724 حالة".