جورجيا تغلق حدودها مع روسيا أمام المسافرين بسبب كورونا

أعلنت جورجيا، اليوم الأحد، غلق حدودها مع روسيا أمام المسافرين بسبب فيروس كورونا.

وتسببت المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد في تأجيل الانتخابات التمهيدية الرئاسية في ولاية جورجيا الأمريكية حتى مايو المقبل، لتصبح ثاني ولاية يجبرها الفيروس على اتخاذ قرار مماثل.

وقال براد رافينسبيرجر، وزير خارجية ولاية جورجيا، السبت، إن القرار هو محاولة لحماية موظفي الاقتراع والناخبين.

وأوضح رافينسبيرجر، في بيان له، أن القرار اتخذ من أجل تقليص المخاطر المرتفعة، خاصة أن متوسط أعمار العاملين في الانتخابات يبلغ 70 عاما في الولاية.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات التمهيدية في جورجيا يوم 24 مارس الجاري.

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وأمس الأول، أعلنت السلطات في ولاية لويزيانا إرجاء الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي فيها، لأكثر من شهرين بسبب الوباء.

والجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ في الولايات المتحدة، لمواجهة انتشار وباء كورونا المستجد الذي أدى إلى تباطؤ نسق الحياة اليومية في أكبر قوة اقتصادية عالمية.

وتخطى عدد الإصابات في الولايات المتحدة 1700 حالة مع 40 وفاة، وفق جامعة جونز هوبكينز الأمريكية.

ويشارك ملايين الأمريكيين ابتداء من الثلاثاء في انتخابات تمهيدية للديمقراطيين في 4 ولايات طالها فيروس كورونا، هي أريزونا وفلوريدا وإيلينوي وأوهايو.

وتشتد المنافسة بين المرشح جو بايدن، الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي، والسيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز، للحصول على فرصة مواجهة دونالد ترامب في نوفمبر المقبل.

وألغيت لقاءات انتخابية هذا الأسبوع على خلفية تفشي الفيروس. وستعقد اليوم الأحد مناظرة بين ساندرز وبايدن، بدون حضور جماهيري، في واشنطن.