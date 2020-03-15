لبنان يعلن التعبئة العامة للحد من انتشار فيروس كورونا

أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، التعبئة العامة، مطالبا من الإدارات والأجهزة متابعة الوضع الذي يستدعي حالة طوارئ صحيّة بسبب فيروس كورونا.

وأضاف، عون، خلال تصريحاته اليوم الأحد: "سنؤكد غلبتنا على وباء كورونا كي نستعيد انتظام حياتنا المعتادة في أقرب وقت".

ويذكر أن أعلنتت وزارة الصحة في لبنان، السبت، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 93 حالة، وكان عدد الأشخاص الذين توفوا بسبب "كورونا" في لبنان قد بلغ 3.

ويشهد مطار رفيق الحريري في بيروت إجراءات استثنائياً للوقاية من الأمراض، عبر تركيب 22 جهازاً حديثاً على جميع الممرات المتحركة والسلالم الكهربائية في المطار، لتعقيمها تلقائياً وبشكل دائم.

وأغلقت المؤسسات التعليمية العامة والخاصة أبوابها حتى 22 مارس، وأعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية عن استمرار تعليق الدروس والامتحانات في الكليات حتى إشعار آخر.