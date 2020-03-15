بريطانيا تعزل من تزيد أعمارهم عن السبعين خشية كورونا

تتجه بريطانيا، اليوم الأحد، نحو تشديد إجراءاتها، وتدابيرها، من أجل محاولة محاصرة توسع فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الأحد، حسب ما نقلته وكالة رويترز، إن عزل الأشخاص، الذين تزيد أعمارهم عن السبعين لمدة تصل إلى أربعة أشهر يأتي ضمن خطة بلاده لمكافحة فيروس كورونا، وسيُطبق خلال الأسابيع المقبلة.

ورداً على سؤال من قناة “سكاي نيوز”، عما إذا كانت السلطات ستطلب من الناس الانعزال لما يصل إلى أربعة أشهر، قال هانكوك “أجل، هذه هي الخطة، يرد الأمر بوضوح في خطة العمل. سنوضحه بتفصيل أكبر عندما يكون الوقت مناسباً، لأننا ندرك أنه طلب صعب بالنسبة إلى كبار السن الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، وهو لحمايتهم”.

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد ألقى، قبل يومين خطابا قاسيا، قال فيه إن البريطانيين يجب أن يستعدوا لمفارقة من يحبون، بسبب فيروس كورونا.