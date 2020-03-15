“خبر تحويل رونالدو فنادقه إلى مستشفيات لمواجهة كورونا” غير صحيح.. مصدره يعتذر – صور

نقلت صحيفة الماركة الإسبانية الواسعة الانتشار، ليلة أمس السبت، خبرا يفيد تحويل نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو فنادقه في البرتغال إلى مستشفيات لمواجهة فيروس كورونا، الأمر الذي ذاع في مواقع عالمية، إلا أن المصدر الأصلي للمعلومة اعتذر، وأكد أنها ليست حقيقية.

وشاركت صحيفة ماركة في خبرها حول تحويل رونالدو فنادقه إلى مستشفيات تدوينة مقتبسة من صفحة رياضية معروفة، تدعى arena despotiva، وقد نشرت المعلومة نقلا عن باولا كرفاليو، رئيسة جمعية خيرية، معروفة في البرتغال.

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وعادت الصفحة، مصدر الخبر، إلى الاعتذار عما نشرته، مؤكدة أن رئيسة الجمعية، التي أعلنته، اعتذرت لهم، وقالت إن هناك خطأ في الأمر سببه أشخاص آخرين، ليتضح في النهاية أن الخبر عار من الصحة.

وذاع خبر خطوة رونالدو الإنسانية بكثرة، كونه معروفا بخطواته التضامنية، غير أن الخبر الأخير المنتشر هذه المرة غير صحيح.