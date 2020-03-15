ماذا يمكن أن يقدم مشاهير الفن والويب للمجتمع في ظل خطر كورونا؟

أصبح فيروس كورونا حديث الساعة في المغرب، منذ تسجيل أول حالة، وإلى حدود الساعة، خصوصا مع التطورات، التي تعلن عنها الحكومة المغربية، وتعززها باجراءات احترازية.

وفي المقابل، تنتشر الشائعات حول فيروس كورونا، قبل توصل المواطنين بالمعلومات الصحيحة، الصادرة عن الجهات الرسمية، أو يعلمون بها متأخرة، وهذا ما يمكن مواجهته عبر خدمة يساهم فيها يمكن مشاهير الفن، والويب.

وعبر عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن استعدادهم لتقديم خدمة تطوعية للوطن، إذا اقتضى الأمر، في وقت يكمن فيه للمشاهير في مختلف المجالات أن يقدموا خدمة بسيطة، لكنها ستكون مهمة، وهي المساهمة في اطلاع الجمهور على آخر التطورات الرسمية، وتوعيتهم كذلك عن كل ما يتعلق بطرق الوقاية من الفيروس، ليشكلوا قنوات لإيصال المعلومة الصحيحة للمواطن والمساهمة في تكوين وعي مجتمعي حول الموضوع.

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وقام عدد من مشاهير الويب بالتحدث عن فيروس كورونا، لكن عددهم ليس كبيرا مقارنة مع عدد صناع المحتوى، والمشاهير، الذين يملكون ملايين المتابعين، ومن شأنهم إيصال المعلومة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وتنتشر من حين إلى آخر على مواقع التواصل، وعبر تطبيقات التراسل الفوري، شائعات لا أساس لها من الصحة، ما يدفع الجهات المختصة إلى نفيها، عبر بلاغات، وبيانات، ويمكن أن يساهم المشاهير في إيصالها للمتلقي لتعزيز الدور، الذي تقوم به الصحافة.

ويمكن للمشاهير، أيضا، توعية المواطنين أكثر حول طرق الوقاية من الفيروس، خصوصا أن نسبة من المواطنين لا تزال غير مقتنعة ببعض الممارسات الضرورية مثل تجنب المصافحة، والحرص على غسل اليدين من وقت إلى آخر.