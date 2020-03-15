قيمتها تتراوح بين 7 آلاف و16 ألف درهما.. الرياضيون أول ضحايا غرامات فيروس “كورونا” بإسبانيا

امتدت تداعيات فيروس “كورونا” المستجد لتشمل الغرامات المالية على المخالفين لقرارات الحكومة الإسبانية، والقاضي بحضر التنقل إلا عند الضرورة القصوى.

وأكدت مصادر إعلامية إسبانية أن السلطات الأمنية بالجارة الشمالية للمغرب فعلت قرار تطبيق عقوبة الغرامات المالية على من يغادرون منازلهم دون وجود قوة قاهرة، مبرزة أن أولى الغرامات طالت دراجين بالعاصمة الإسبانية مدريد وبرشلونة عاصمة كتالونيا.

وشددت المصادر ذاتها على كون السلطات حررت غرامات لدراجين بمجموعة من الشوارع بالمدينتين، مبرزة في السياق ذاته أن قيمتها تتراوح بين 7 آلاف درهم و16 ألف درهما.