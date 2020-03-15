بعد “موازين”..”كورونا” يلغي مهرجان تيمتار

أعلن مهرجان تيميتار، اليوم الأحد، عن إلغاء دورته ال 17 التي كان من المرتقب تنظيمها في شهر يونيو القادم، بسبب فيروس كورونا.

وأعلنت جمعية تيمتار، في بلاغ رسمي، عن إلغاء دورتها لسنة 2020 التي كانت مبرمجة للانعقاد في الفترة الممتدة بين 3و6 يونيو، بأكادير وذلك كإجراء احترازي ضد تفشي فيروس كورونا.

وأكد البلاغ، أن القرار المتخذ يندرج في إطار تدابير السلامة المتعلقة بوباء كورونا كوفيد ،19 التي توصي بالحد من التظاهرات الكبرى.

وكانت وزارة الثقافة قد أصدرت سابقا قرار منع المهرجانات الفنية، لتعلن بعدها محموعة من التظاهرات عن تأجيل أو إلغاء دوراتها القادمة، أبرزها مهرجان موازين، أكبر المهرجانات في الوطن العربي وافريقيا.