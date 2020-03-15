أعلنت وزارة الصحة، قبل لحظات، أن حالات الإصابة 11 بفيروس كورونا، التي تم تسجيلها، اليوم الأحد، كلها وافدة من الخارج، وبالضبط من دول أوربية.
ويتعلق الأمر ب6 حالات وافدة من إسبانيا، وحالتين من فرنسا، وحالتين من إيطاليا، وواحدة وافدة من النمسا.
وقد تم تشخيص الحالات 11 من قبل أطقم طبية مختصة، وتم التكفل بجميع الحالات وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.
كانت هذه تفاصيل خبر حالات الإصابة 11 الجديدة المصابة بكورونا كلها وافدة من خارج المغرب..كلها من دول أوربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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