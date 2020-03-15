حالات الإصابة 11 الجديدة المصابة بكورونا كلها وافدة من خارج المغرب..كلها من دول أوربية

أعلنت وزارة الصحة، قبل لحظات، أن حالات الإصابة 11 بفيروس كورونا، التي تم تسجيلها، اليوم الأحد، كلها وافدة من الخارج، وبالضبط من دول أوربية.

ويتعلق الأمر ب6 حالات وافدة من إسبانيا، وحالتين من فرنسا، وحالتين من إيطاليا، وواحدة وافدة من النمسا.

وقد تم تشخيص الحالات 11 من قبل أطقم طبية مختصة، وتم التكفل بجميع الحالات وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.