فيروس كورونا .. 288 حالة وفاة و2000 إصابة جديدة في إسبانيا

أعلنت إسبانيا، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد وفيات بفيروس كرورنا إلى 288 حالة، موضحة أن عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 7 آلاف و753، من بينها 2000 حالة إصابة جديدة تم تسجيلها اليوم.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في العاصمة الإسبانية مدريد 3544 إصابة، وفي مدينة كاتلونيا 715 إصابة مؤكدة، وبالنسبة لإقليم الأندلس، فقد بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 437 إصابة مؤكدة، وفي مدينة مليلية المحتلة بلغ عدد المصابين إلى 8 إصابة مؤكدة، وإصابة واحد فقط في مدينة سبتة المحتلة.

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أمس السبت، حالة الطوارئ في البلاد لمواجهة تفشي “كورونا”.

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جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده سانشيز عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، أكد فيه أن حكومته اتخذت جملة قرارات تقيد حرية تنقل المواطنين للتصدي لانتشار الفيروس.

وقال: “يمكن للإسبان أن يخرجوا إلى العمل والصيدليات والمستشفيات والمتاجر أو المصارف لسحب النقود، لكن لا يمكنهم الخروج إلى المطاعم والشواطئ والمتنزهات أو لزيارة الأصدقاء”.

وتشمل حالة الطوارئ، أيضا، إغلاق الأماكن التي تشهد تجمعات مثل دور السينما والمسارح والمتاحف والمنشآت الرياضية ومراكز اللهو والحانات وحدائق الأطفال.