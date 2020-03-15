بسبب كورونا.. والي بنك المغرب يلغي ندوته ويبث مداخلته على شبكات التواصل الاجتماعي

بسبب فيروس كورونا، أعلن بنك المغرب عن إلغاء الندوة الصحفية، التي كان يعتزم والي البنك عبد اللطيف الجواهري عقدها، يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح بنك المغرب، في بلاغ له، أن هذا الإلغاء يأتي بعد قرار وزارة الداخلية بحظر تجمعات أكثر من 50 شخصا، وذلك للوقاية من مخاطر تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف البلاغ نفسه أنه سيتم بث مداخلة الجواهري مباشرة عبر حسابات بنك المغرب على الشبكات الاجتماعية في تويتر، ويوتوب، ولينكدين، بعد نهاية جلسة مجلس البنك، المقررة، بعد غد الثلاثاء.

وخلص البلاغ إلى أن المداخلة سيتم بثها، مباشرة في الساعة الثالثة زوالا، مضيفا أنه يمكن توجيه أسئلة إلى والي البنك، وستجري معالجتها عقب انعقاد مجلس بنك المغرب، ومن ثمة تقديم أجوبة بشأنها على البريد الإلكتروني في أقرب وقت ممكن.

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت عن منع التجمعات، التي يتجاوز عدد المشاركين فيها خمسين شخصا، كإجراء جديد للوقاية من فيروس كورونا في المغرب.