تشغل 7 آلاف عامل.. شركة “فورد” للسيارات توقف نشاطها بسبب فيروس “كورونا”

لم تسلم كبريات الشركات العالمية في تصنيع السيارات من التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا” المستجد، بعدما أعلنت شركة “فورد” عن توقيف عملية التصنيع بمصنعها بمدينة فالنسيا الإسبانية.
وأكدت وسائل إعلام إسبانية أن الشركة المختصة في صناعة السيارات قررت تجميد نشاطها بسبب الانعكاسات السلبية لتفشي فيروس “كورونا”، وذلك بداية من يوم غد الاثنين.
وشددت المصادر ذاتها على كون الشركة، التي تشغل 7 آلاف عاملا، سيجتمع أعضاء إدارتها يوم غد الاثنين بممثلين عن نقابة القطاع لتدارس جملة من التدابير التي تعتزم اتخاذها بسبب انعكاسات “كورونا”.
يشار إلى أن إسبانيا تحتل المركز الثاني خلف إيطاليا في سبورة ترتيب الدول الأوروبية الأكثر تسجيلا لحالات الإصابة بفيروس “كورونا”.
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