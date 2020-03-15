إصابة خطيرة لعامل من كفر مندا إثر سقوطه من علو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص يبلغ من العمر 40 عاما، من سكان بلدة كفر مندا، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه للسقوط من علو خلال عمله في ورشة بناء، اليوم الأحد.
وفي التفاصيل، فإن العامل سقط من علو 6 أمتار خلال عمله في ورشة بناء بإحدى البلدات الواقعة تحت نفوذ المجلس الإقليمي ميسغاف.
وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب، وهو يعاني من جروح خطيرة في منطقة الرأس.
وجرى نقل المصاب على وجه السرعة إلى قسم العلاج المكثف بمستشفى الجليل الغربي في نهريا، وهو فاقد للوعي وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي.
وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتشغيل، وفقا للمقتضى.
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