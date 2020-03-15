نتنياهو يخضع لفحص تشخيص كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خضع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لفحص لتشخيص فيروس كورونا المستجد، على خلفية الإجراءات لمنع انتشار الفيروس، بموجب تعليمات وزارة الصحة، وبموجب تعليمات نائب مدير عام الأمن والطوارئ في مكتب رئيس الحكومة.
وقال مكتب نتنياهو في بيان، اليوم الأحد، إنه "بموجب تعليمات نائب مدير عام الأمن والطوارئ في مكتب رئيس الحكومة، تجري فحوص كورونا اعتيادية للأشخاص القريبين من رئيس الحكومة، وكذلك لرئيس الحكومة. ولم تظهر أعراض على أي من الذين تم فحصهم".
وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 200، فيما يتواجد عشرات الآلاف في الحجر الصحي المنزلي.
ويأتي تسجيل هذا الارتفاع غداة إعلان نتنياهو عن أتخاذ المزيد من الإجراءات المشددة والتعليمات المتعلقة في سبل منع تفشي الفيروس في البلاد.
ووفقا للقيود والتعليمات الجديدة،، تم منذ صباح اليوم تعليق الدراسة في البساتين، ورياض الأطفال والحضانات وأطر التعليم الخاص.
وبهذه التعليمات الجديدة يكون جهاز التربية والتعليم في البلاد بما يشمل المدارس بمختلف المراحل والجامعات والكليات معطلا، وذلك كإجراء وقائقي لمنع تفشي الفيروس في صفوف الطلاب، حيث من المتوقع استئناف الدراسة في الخامس عشر من نيسان/أبريل المقبل.
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