شكرا لقرائتكم خبر عن "عون" يدعو إلى تعبئة عامة لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الأحد إن بلاده في حالة طوارئ طبية بسبب خطر فيروس كورونا الجديد. وأصدر البيان مجلس الدفاع الأعلى في لبنان الذي يواجه بالفعل أزمة اقتصادية. ودعا البيان إلى تعبئة عامة ولكنه لم يقدم تفاصيل.

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