عمليات بغداد: ملزمون بمنع التنقل بين المحافظات حتى يوم ٢٥ اذار

أكدت قيادة عمليات بغداد، الاحد، التزامها بتوصيات الامر الديواني القاضي بمنع التنقل بين المحافظات ابتداء من اليوم ولغاية ٢٥ اذار المقبل باستثناء الحالات الطارئة والتبادل التجاري. يتبع..

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