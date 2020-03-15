بسبب كورونا.. سوق العشار خال من المتبضعين 'صور'

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بدى سوق العشار الشهير وسط محافظة البصرة خاليا من المتبضعين وذلك بعد نداءات وجهتها السلطات الى الاهالي لالتزام منازلهم منعا لتفشي فيروس كورونا.
وقررت خلية الأزمة في محافظة البصرة، يوم امس السبت، غلق المحافظة ومنع التنقل مع المحافظات الأخرى، ودعت الاهالي إلى عدم الخروج من منازلهم إلا للأمور الطارئة اعتبارًا من اليوم الأحد 15 آذار ولمدة 3 أيام وذلك كإجراء احترازي ضروري جداً للوقاية من انتشار فيروس كورونا في المحافظة.
ولم تسجل البصرة بحسب صحة المحافظة، سوى حالتي اصابة مثبتة بفيروس كورونا توفي احدهما بعد فترة قصيرة كونه كبير في السن والاخر يتلقى العلاج في المستشفى.
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