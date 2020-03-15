بسبب كورونا.. سوق العشار خال من المتبضعين 'صور'

والتقطت عدسة مراسلة السومرية في البصرة، صورا تظهر عددا من المحال وهي خالية من المتبضعين والمارة، فيما يجلس اصحاب المحال وحيدين مع بضاعتهم.

وقررت خلية الأزمة في محافظة البصرة، يوم امس السبت، غلق المحافظة ومنع التنقل مع المحافظات الأخرى، ودعت الاهالي إلى عدم الخروج من منازلهم إلا للأمور الطارئة اعتبارًا من اليوم الأحد 15 آذار ولمدة 3 أيام وذلك كإجراء احترازي ضروري جداً للوقاية من انتشار فيروس كورونا في المحافظة.