التربية: نبحث مع الاتصالات وصول آمن وسريع الى 'منصة نيوتن'

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اعلنت وزارة التربية، اليوم الاحد، انها تبحث مع وزارة الاتصالات الية اطلاق منصة "نيوتن" التعليمية لتأمين وصولها بشكل آمن وسريع الى الطلبة.
وقالت في بيان، تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنـه "بالتزامن مع اطلاق منصة التعليم الالكترونية نيوتن نعلن استمرار اجتماعاتنا ونقاشاتنا مع وزارة الاتصالات بخصوص عمل هذه المنصة".
واوضحت وزارة التربية، أن المناقشات تركزت حول الية عمل المنصة التعليمية من خلال سيرفرات وزارة الاتصالات بشكل يمكن الطلبة من الوصول الآمن والسريع اليها دون عناء عن طريق تذليل المشاكل المتعلقة بتجهيز خدمة الانترنت في البلاد".
يذكر ان وزارة التربية تبنت نظام التعليم عن بعد "التعليم الالكتروني" من خلال اطلاق منصة "نيوتن" التعليمية بهدف تعويض الطلبة والتلاميذ عن ايام العطلة الاضطرارية التي اعلنتها خلية الازمة كاجراء احترازي للحد من انتشار فايروس "كورونا".
واوضحت وزارة التربية، أن المناقشات تركزت حول الية عمل المنصة التعليمية من خلال سيرفرات وزارة الاتصالات بشكل يمكن الطلبة من الوصول الآمن والسريع اليها دون عناء عن طريق تذليل المشاكل المتعلقة بتجهيز خدمة الانترنت في البلاد".
يذكر ان وزارة التربية تبنت نظام التعليم عن بعد "التعليم الالكتروني" من خلال اطلاق منصة "نيوتن" التعليمية بهدف تعويض الطلبة والتلاميذ عن ايام العطلة الاضطرارية التي اعلنتها خلية الازمة كاجراء احترازي للحد من انتشار فايروس "كورونا".
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