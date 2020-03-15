مسؤول ايراني يعلن عن إصابات في صفوف الجيش والحرس الثوري

أعلن حاکم محافظة خوزستان الإيرانية غلام رضا شريعتي، إصابة 5 جنود في الحرس الثوري والجيش في قاعدتين عسكريتين بالمحافظة، فيما نفت قيادة الجيش بجنوب غرب إيران وجود أي إصابات.
ودعا شريعتي المسؤولين عن القاعديين إلى تقليص أعداد العاملين فيهما حتى الحد الأدنى وعدم استدعاء الجنود من دون سبب، مضيفا أنه ستتم معاقبة من يتساهلون في منع نشر الفيروس.
من جهته، قال قائد وحدات الجيش في منطقة جنوب غرب إيران إنه لم يتم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في صفوف الجيش الإيراني.
وكان الحرس الثوري قد أعلن الأربعاء عن وفاة عدد من كوادره الطبية من المشاركين في حملة التعامل مع تفشي فيروس كورونا في البلاد.
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