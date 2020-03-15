نائب محافظ كربلاء يحذّر من التلاعب بالاسعار خلال أيام حظر التجوال

حذّر النائب الأول لمحافظ كربلاء جاسم الفتلاوي، الأحد، كل من يتلاعب بالأسعار خلال أيام حظر التجوال الذي فرضته الحكومة المحلية ابتداء من يوم غد الاثنين، فيما أكد أنه ستكون هناك عقوبات رادعة للمخالفين. وقال الفتلاوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "جميع منافذ المحافظة على حدودها الإدارية ستبقى مفتوحة أمام الحركة التجارية ودخول السلع البضائع خاصة المواد الغذائية والفواكه والخضر للمحافظة على استقرار الأسعار وتفويت الفرصة على تجار الأزمات لاستغلال الأوضاع الراهنة".



ودعا نائب المحافظ، المواطنين الى "البقاء في منازلهم والتقيد بالحظر حفاظاً على أرواحهم، ولفسح المجال امام الاجراءات التي تتخذها الحكومة المحلية لتطويق الوباء والقضاء عليه نهائياً".



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