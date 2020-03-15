نائب يقترح استقطاع 50% من رواتب الوزراء والبرلمانيين والدرجات الخاصة لمكافحة كورونا

اقترح النائب الكردي هوشيار عبدالله، الاحد، استقطاع خمسين بالمئة من رواتب الوزراء والبرلمانيين وأصحاب الدرجات الخاصة لمكافحة وباء كورونا . وقال في تغريدة نشرها اليوم في حسابه بموقع تويتر باللغتين العربية والكردية :" اقترح استقطاع ٪٥٠ من رواتب الوزراء و البرلمانيين وأصحاب الدرجات الخاصة، وتخصيص الأموال لمكافحة كورونا الى حين انتهاء خطر هذا الوباء.



وكان وزير الصحة قال في حديث متلفز امس السبت، أنه لا يملك الأموال اللازمة لإدارة أزمة كورونا في البلاد بسبب قلة التخصيصات والموازنة وهبوط اسعار النفط .



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