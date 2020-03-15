وزير خارجية الإمارات يؤكد دعم الإمارات للشعب الإيراني لتخطي محنة "كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020

أبوظبي - الخليج 365

أكد وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على دعم الإمارات العربية المتحدة للشعب الإيراني لتخطي محنة "كورونا"



حيث أجرى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الأحد، اتصالا هاتفيا مع محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، جرى خلاله مناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة والعالم في ضوء انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وقدم وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال الاتصال، تعازيه إلى الشعب الإيراني على ضحايا هذا الوباء العالمي، مؤكدا أن دولة الإمارات تدعم الشعب الإيراني لتخطي هذه المحنة.

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وأشار الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى العلاقات التي تجمع بين شعبي البلدين الجارين، مؤكدا أهمية العمل الجماعي المشترك وتضافر الجهود من أجل التغلب على مثل هذه التحديات العالمية.

وأعلن مسؤول إيراني في قطاع الصحة أن العدد الإجمالي للوفيات من فيروس كورونا المستجد وصل إلى 724 حالة بتسجيل 113 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشار علي رضا وهاب زادة، مستشار وزير الصحة الإيراني، عبر حسابه على تويتر، الأحد، إلى أن 13938 شخصا تقريبا أصيبوا في أنحاء البلاد.

وكتب مستشار وزير الصحة الإيراني: "في الساعات الـ24 الماضية تأكدت إصابة 1209 حالات جديدة، وتوفي 113 شخصا. إجمالي عدد الوفيات بلغ 724 حالة".