شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميشال عون: لبنان في حالة طوارئ طبية بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020
قال الرئيس اللبناني ميشال عون، يوم الأحد، إن بلاده في حالة طوارئ طبية بسبب خطر فيروس كورونا.
جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الدفاع الأعلى في لبنان الذي يواجه بالفعل أزمة اقتصادية.
ودعا البيان إلى تعبئة عامة، ولكنه لم يقدم تفاصيل.
وجاء الإعلان بعد انعقاد مجلس الدفاع الأعلى في قصر الرئاسة في بعبدا، برئاسة الرئيس ميشال عون، وحضور رئيس الوزراء حسان دياب.
ودعا عون المواطنين إلى العمل من منازلهم وتفادي التواصل عن قرب لمنع انتشار فيروس كورونا.
وقال عون في كلمة بثها التلفزيون في بداية اجتماع لمجلس الوزراء، لبحث إجراءات للتصدي لتفشي الفيروس، إن الجميع مدعوون لمواصلة عملهم من بيوتهم بالطريقة التي يرون أنها تناسبهم.
وقالت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، إنها سجلت 99 حالة إصابة بفيروس كورونا.
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