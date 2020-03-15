شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جامعة الأحقاف تعلن تعليق الدراسة للطلاب بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020 Advertisements الخليج 365 - المكـلا أعلنت جامعة الأحقاف تعليق الدراسة في جميع الكليات ابتداء من اليوم الأحد ١٥ مارس ٢٠٢٠م ولمدة اسبوع بناء على توصيات اللجنة الوطنية للطوارئ.

حيث أعلنت وزارة التعليم العالي عن قرارها بتعليق الدراسة في كافة الجامعات الحكومية والاهلية على أن تستأنف الدراسة الاسبوع القادم. وفي خضم هذا الوباء تشيد الجامعة طلابها بالالتزام بارشادات السلامة العامة والله يحفظ الجميع.

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