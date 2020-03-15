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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أول زعيم عربي يخضع لفحص كورونا.. تعرف على النتيجة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020
أفادت تقارير إخبارية، بأن العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، أجرى فحص كورونا بعد عودته إلى البلاد قادما من الخارج، وبذلك يكون أول زعيم عربي يعلن عن خضوعه لهذا الفحص، حيث جاءت النتيجة سلبية.
ووفقا لموقع ”عمون“، فإن ملك الأردن ”خضع للفحص في أول خطوة اتخذها لدى وصوله أرض البلاد، وفقا للإجراءات المتبعة، فتبين أنه لا يحمل الفيروس“.
وأشار الموقع إلى أن الملك ”توجه بعد الفحص إلى المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، حيث ترأس اجتماعا لمجلس السياسات الوطني.
وكان الأردن قد أعلن، اليوم الأحد، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها أردنيان اثنان و4 سائحين فرنسيين.
وقال وزير الصحة الأردني، إن الحالة الأولى المصابة لأردني عائد من بريطانيا، والثانية لأردني خالط سائحة أمريكية غادرت البلاد، والحالات الباقية لـ4 سياح فرنسيين بأحد فنادق العاصمة.
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