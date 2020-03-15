رئيس لبنان: على الجميع مواصلة العمل من المنزل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020

قال الرئيس اللبنانى ميشال عون، إن بلاده فى حالة طوارئ طبية بسبب خطر فيروس كورونا،:"على الجميع مواصلة العمل من منازلهم".



كان المجلس الأعلى للدفاع فى لبنان، أعلن التعبئة العامة فى البلاد لمواجهة ارتفاع حالات الإصابة بكورونا، جاء ذلك فى مؤتمر صحفى للمجلس، وعقد المجلس الأعلى للدفاع فى لبنان جلسة استثنائية برئاسة ميشال عون رئيس الجمهورية.

أعلنت السلطات المعنية فى دولة لبنان عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا داخل البلاد إلى 99 حالة.

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فيما أصدر مجلس إدارة نقابة الفنيين السينمائيين فى لبنان برئاسة المخرج صبحى سيف الدين، بيانا يفيد تعليق جميع الأعمال الفنية لمدة 10 أيام، لاتخاذ إجراءات احترازية فى مواجهة فيروس كورونا.

وجاء البيان كالتالى:

حضرة الزميلات والزملاء الكرام والسادة أصحاب شركات الإنتاج والتليفزيونات والاستدويوهات العاملة فى لبنان وكل من يتعاطى الأعمال الفنية من قريب ومن بعيد، ونظرا للأوضاع الصحية السائدة فى البلد، وفى ظل تفشى فيروس كورونا، وحفاظا على سلامة الجميع

قرر مجلس إدارة نقابة الفنيين السينمائيين فى لبنان، تعليق جميع الأعمال الفنية وذلك لمدة عشرة أيام تنتهى فى 23 من شهر مارس الجارى.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.